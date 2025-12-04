Kurioser Streit um die Vogelfütterung am Waldrand

Nicht nur im Winter greifen Tierfreunde Piepmätzen im Garten, aber auch am Waldrand gerne unter die Arme. Doch das ist nicht unproblematisch, wie ein Fall aus Tirol zeigt. In Mils bei Hall ist zwischen Gemeinde und Bürgern ein kurioser Streit entbrannt. Kann das Füttern wirklich Sünde sein?