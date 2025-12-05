„Mein Stiefpapa hat mich sieben Jahre missbraucht“

Bis Weihnachten muss Slot liefern, sonst droht Aus
Was Elisabeth in ihren Teenagerjahren erlebte, ist kaum in Worte zu fassen. Sieben Jahre lang wurde sie von ihrem Stiefvater missbraucht und manipuliert. Mittlerweile sitzt der Mann im Gefängnis. Elisabeth erzählt der „Krone“ ihre tragische Geschichte und will anderen Frauen Mut machen.
„Angefangen hat es mit elf Jahren, und mit 18 habe ich mich dann getraut, etwas zu sagen.“ Elisabeth (Name von der Redaktion geändert) wurde von ihrem Stiefvater sieben Jahre lang missbraucht. Auch an ihrer Schwester verging sich der Mann. Femizide, häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe – viel zu viele Frauen kämpfen täglich mit Diffamierung und Gewalt durch Männer.
