„Mein Stiefpapa hat mich sieben Jahre missbraucht“

„Angefangen hat es mit elf Jahren, und mit 18 habe ich mich dann getraut, etwas zu sagen.“ Elisabeth (Name von der Redaktion geändert) wurde von ihrem Stiefvater sieben Jahre lang missbraucht. Auch an ihrer Schwester verging sich der Mann. Femizide, häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe – viel zu viele Frauen kämpfen täglich mit Diffamierung und Gewalt durch Männer.