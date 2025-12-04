Tanztage im Posthof werden neu aufgestellt

Die Linzer Tänzerin und Choreographin Silke Grabinger zieht ab sofort die Fäden beim Tanzfestival im Posthof. Sie stellt das beliebte Format auf völlig neue Beine. Rund um den Welttag des Tanzes am 29. April werden im nächsten Jahr erstmals die viertägigen „postdancingdays“ stattfinden – mit Aufführungen, Performances und Workshops.