Tanztage im Posthof werden neu aufgestellt

Die Linzer Tänzerin und Choreographin Silke Grabinger zieht ab sofort die Fäden beim Tanzfestival im Posthof. Sie stellt das beliebte Format auf völlig neue Beine. Rund um den Welttag des Tanzes am 29. April werden im nächsten Jahr erstmals die viertägigen „postdancingdays“ stattfinden – mit Aufführungen, Performances und Workshops.
Seit 1984 hat der moderne Tanz im Linzer Posthof einen Platz, alljährlich gab es bisher das Tanzfestival. Silke Grabinger, selbst Tänzerin und Choreographin, ist die neue Kuratorin. Sie wird im kommenden Jahr die ersten „postdancingdays26“ ausrichten, ein kompaktes, mehrtägiges Festival rund um den Welttag des Tanzes.
Von 27. bis 30. April werden alle Bühnen des Hauses in Ereignisräume für vielfältige Tanzformen umgewandelt, mit besonderem Fokus auf urbanen, zeitgenössischen Tanz. Es geht um Breakdance, HipHop, Contemporary Dance.
Auch die Linzer Tanzszene ist dabei
Die Auftaktproduktion heißt „Cracks“: Das Urban Arts Ensemble Ruhr unter Rauf Yasit („RubberLegz“) setzt am 27. April einen intensiven, körperlichen Start in eine geballte Festivalwoche. Weiters sind u.a. griechische Performerin Vasiliki Papapostolou alias „Tarantism“ oder die legendäre Breakdance-Gruppe The Saxonz zu Gast sein. Auch ein Team des Tanz.Linz-Ensembles des Musiktheaters gestaltet einen Abend.
Offene Trainings und Workshops
Auch offene Trainings und Workshops mit internationalen Gästen werden geboten. Zum Abschluss des Festivals heißt es Party: Gemeinsam mit der Nightline des Crossing Europe Festivals 2026 wird am 30. April im Foyer Großer Saal „Tanz“ als universelle Sprache gefeiert!
„Das neue Festivalformat setzt auf Innovation und Austausch: Von experimentellen Solostücken bis zu großen Ensembleproduktionen, von improvisierten Sessions bis zu partizipativen Projekten – die postdancingdays26 bieten Raum für künstlerische Freiheit und gesellschaftliche Reflexion“, sagt Grabinger
