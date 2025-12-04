Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Breakdance

Tanztage im Posthof werden neu aufgestellt

Oberösterreich
04.12.2025 13:00
Das neue Tanzformat im Posthof: Die Leidenschaft zum Tanz lässt die Grenzen von Sprachen und ...
Das neue Tanzformat im Posthof: Die Leidenschaft zum Tanz lässt die Grenzen von Sprachen und Kulturen spielerisch überwinde(Bild: Stephan Floss)

Die Linzer Tänzerin und Choreographin Silke Grabinger zieht ab sofort die Fäden beim Tanzfestival im Posthof. Sie stellt das beliebte Format auf völlig neue Beine. Rund um den Welttag des Tanzes am 29. April werden im nächsten Jahr erstmals die viertägigen „postdancingdays“ stattfinden – mit Aufführungen, Performances und Workshops.

0 Kommentare

Seit 1984 hat der moderne Tanz im Linzer Posthof einen Platz, alljährlich gab es bisher das Tanzfestival. Silke Grabinger, selbst Tänzerin und Choreographin, ist die neue Kuratorin. Sie wird im kommenden Jahr die ersten „postdancingdays26“ ausrichten, ein kompaktes, mehrtägiges Festival rund um den Welttag des Tanzes.

Von 27. bis 30. April werden alle Bühnen des Hauses in Ereignisräume für vielfältige Tanzformen umgewandelt, mit besonderem Fokus auf urbanen, zeitgenössischen Tanz. Es geht um Breakdance, HipHop, Contemporary Dance.

Auch die Linzer Tanzszene ist dabei
Die Auftaktproduktion heißt „Cracks“: Das Urban Arts Ensemble Ruhr unter Rauf Yasit („RubberLegz“) setzt am 27. April einen intensiven, körperlichen Start in eine geballte Festivalwoche. Weiters sind u.a. griechische Performerin Vasiliki Papapostolou alias „Tarantism“ oder die legendäre Breakdance-Gruppe The Saxonz zu Gast sein. Auch ein Team des Tanz.Linz-Ensembles des Musiktheaters gestaltet einen Abend.

Urban Art Ensemble Ruhr
Urban Art Ensemble Ruhr(Bild: Oliver Look)
Lesen Sie auch:
Musiker Austrofred und Kurt Razelli, Kunstfigur mit Schwarzenegger-Maske, geben mit dem ...
Krone Plus Logo
Neuer Song mit Video
Austrofred: Bratwürstel und ein Weihnachtslied
30.11.2025
Kommt 2027 wieder
Neue Führung beim Linzer Theaterfestival Schäxpir
03.12.2025
Literatur-Trend
Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof
26.11.2025

Offene Trainings und Workshops
Auch offene Trainings und Workshops mit internationalen Gästen werden geboten. Zum Abschluss des Festivals heißt es Party: Gemeinsam mit der Nightline des Crossing Europe Festivals 2026 wird am 30. April im Foyer Großer Saal „Tanz“ als universelle Sprache gefeiert!

„Das neue Festivalformat setzt auf Innovation und Austausch: Von experimentellen Solostücken bis zu großen Ensembleproduktionen, von improvisierten Sessions bis zu partizipativen Projekten – die postdancingdays26 bieten Raum für künstlerische Freiheit und gesellschaftliche Reflexion“, sagt Grabinger

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Oberösterreich
Eventtipps in OÖ
Schaurig-schöner Ausklang zum langen Wochenende
Nicht rechtskräftig
Freisprüche im Prozess um Welser Immo-Betrug
Breakdance
Tanztage im Posthof werden neu aufgestellt
Tiere vernachlässigt
Landwirte bekamen nach Tierquälerei Diversion
Verkehrter Adventmarkt
Hier kann man „schlechte“ Geschenke umtauschen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf