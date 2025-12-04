Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In drei oö Skigebieten

Gewinner und Verlierer der dynamischen Preise

Oberösterreich
04.12.2025 16:00
Seit letzter Saison gilt am Hochficht ein dynamisches Preismodell
Seit letzter Saison gilt am Hochficht ein dynamisches Preismodell(Bild: Markus Wenzel)

Das Institut für Handel und Absatz an der Johannes Kepler Uni Linz wollte von 1000 Österreichern wissen, wie sie zu den variablen Kosten für Liftkarten stehen. Bei den Antworten zeigt sich deutlich, wer von dem dynamischen Preismodell profitiert und wer dadurch benachteiligt wird.

0 Kommentare

Sie waren das Aufreger-Thema der letzten Skisaison: Dynamische Preise für Liftkarten, die von Nachfrage, Auslastung oder Buchungszeitpunkt abhängen. Das Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) an der Johannes Kepler Universität Linz hat im April 2025 rund 1000 Österreicher zwischen 16 und 74 Jahren dazu befragt, und die Meinungen sind ambivalent.

Skifahren (noch) teurer
Zwar seien 68 Prozent der Studienteilnehmer davon überzeugt, dass die dynamischen Preismodelle das Skifahren (noch) teurer machen würden, andererseits räumen aber auch 39 Prozent ein, dass diese Methode für die Zukunft des Skisports notwendig sei.

Der Preis für die Tickets richtet sich nach Auslastung und Buchungszeitpunkt.
Der Preis für die Tickets richtet sich nach Auslastung und Buchungszeitpunkt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Das sind die Profiteure
Bei den positiven Aspekten sehen 74 Prozent Vorteile für flexible Personen und 71 Prozent für Frühbucher. Das führt wiederum zu den Nachteilen, denn da gaben 75 Prozent der Befragten an, dass Spontanbesucher mit dieser Art der Preisgestaltung tiefer in die Tasche greifen müssen. Vor allem Familien würden dadurch benachteiligt, wie 69 Prozent meinten.

Sparen bei Gastro und Apres Ski
Wer kann, würde für günstigere Skipässe auf weniger frequentierte Tage ausweichen (60%), oder vor der Buchung mehrere Skigebiete (59%) vergleichen. Mit Pragmatismus reagieren 58 Prozent auf die dynamischen Preise, da sie sowieso keine Wahl hätten. Mehr als die Hälfte (51%) gab an, dafür bei Gastronomie oder Apres Ski sparen zu wollen.

„Dynamic Pricing polarisiert, weil es Gewinner und Verlierer schafft. Viele empfinden die Preisgestaltung als unfair, vor allem Familien gegenüber“, fast Ernst Gittenberger vom IHaM die Meinungen zusammen.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.635 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.771 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
125.025 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Oberösterreich
In drei oö Skigebieten
Gewinner und Verlierer der dynamischen Preise
640 Mitarbeiter
Tankstellenbetreiber aus Linz meldet Insolvenz an
Mit freiem Eintritt
Advent im Brucknerhaus mit vier Kurzkonzerten
NoVA-Rückerstattung
Regierung legt bei Auto-Abgabe Rückwärtsgang ein
Eventtipps in OÖ
Schaurig-schöner Ausklang zum langen Wochenende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf