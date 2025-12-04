Regierung legt bei Auto-Abgabe Rückwärtsgang ein

Rückerstattung bleibt

Nun wurde der Passus laut Beschluss im Finanzausschuss entschärft: Bei einer Zulassung von maximal vier Jahren im Inland steht demnach weiterhin eine NoVA-Vergütung beim Export ins Ausland zu. In Zukunft ist laut neuem Gesetzesvorhaben bei Beträgen über 5000 Euro pro Fahrzeug aber ein Gutachten nötig, das den tatsächlichen Wert nachweist. Im Nationalrat wurde das Gesetz noch nicht beschlossen.