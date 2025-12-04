Alko-Lenker rammte auf Schutzweg Fußgängerin

Beim Überqueren eines Zebrastreifens wurde am Mittwochabend in Wels eine 51-Jährige von einem Auto erfasst und verletzt. Der Unfalllenker dürfte die Frau zu spät gesehen haben. Polizisten konnten bei ihm eine „Fahne“ riechen. Ein Alko-Test bestätigte den Verdacht, dass er nicht mehr voll fahrtüchtig war.