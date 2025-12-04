Alko-Lenker rammte auf Schutzweg Fußgängerin

Beim Überqueren eines Zebrastreifens wurde am Mittwochabend in Wels eine 51-Jährige von einem Auto erfasst und verletzt. Der Unfalllenker dürfte die Frau zu spät gesehen haben. Polizisten konnten bei ihm eine „Fahne“ riechen. Ein Alko-Test bestätigte den Verdacht, dass er nicht mehr voll fahrtüchtig war.
Ein 67-jähriger Welser fuhr am Mittwoch gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto auf der Vogelweiderstraße in seiner Heimatstadt Richtung stadtauswärts. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Schubertstraße übersah er laut eigenen Angaben eine 51-jährige Fußgängerin aus Wels, die den Schutzweg überqueren wollte.
Der Pkw kollidierte mit der Frau in Schrittgeschwindigkeit, wodurch diese auf die Fahrbahn stürzte und unbestimmten Grades verletzt wurde.
Während der Unfallaufnahme konnten Polizisten beim 67-Jährigen Symptome einer Alkoholisierung feststellen.
Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
