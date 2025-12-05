Vor dem epischen Finale gibt es Psychospielchen

Auf den Titelkandidaten Lando Norris (McLaren/ 408 Punkte), Max Verstappen (Red Bull/396) und Oscar Piastri (McLaren/392) lastet nach einer Saison, die geprägt war von Top-Leistungen, Unfällen, Verdächtigungen und Skandalen vor den letzten 58 Runden oder 306,183 Kilometern, ein enormer Druck. Klar, dass da auch wieder die letzten Psycho-Tricks ausgepackt und ausgespielt werden.