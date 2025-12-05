Vor dem epischen Finale gibt es Psychospielchen

Warum, wie schon beim Herzschlagfinale zwischen Verstappen und Hamilton im Jahr 2021, auch heuer in Abu Dhabi in die mentale Trickkiste gegriffen wird. Wieso bei allen Beteiligten die Nerven blank liegen. Norris: „Max sagt nicht immer kluge Dinge.“
Was für ein Herzschlagfinale! Die WM-Entscheidung rückt näher und näher – los geht’s heute mit den freien Trainings auf dem Yas-Marina-Circuit in Abu Dhabi.
Auf den Titelkandidaten Lando Norris (McLaren/ 408 Punkte), Max Verstappen (Red Bull/396) und Oscar Piastri (McLaren/392) lastet nach einer Saison, die geprägt war von Top-Leistungen, Unfällen, Verdächtigungen und Skandalen vor den letzten 58 Runden oder 306,183 Kilometern, ein enormer Druck. Klar, dass da auch wieder die letzten Psycho-Tricks ausgepackt und ausgespielt werden.
