Warum Wiener Wohnen tiefrote Zahlen schreibt

Bis Weihnachten muss Slot liefern, sonst droht Aus
Kommt Klopp zurück?
Die Gemeindebauverwaltung hat in jüngster Vergangenheit viel umorganisiert, um effizienter und sparsamer zu sein. Das ist nur teilweise gelungen. Zwei Dinge haben die Kosten stark in die Höhe getrieben.
Im Auftrag der Grünen hat der Stadtrechnungshof Wiener Wohnen samt ausgelagerten Töchtern (Außenbetreuung, Kundenservice) für die Jahre 2013 bis 2023 unter die Lupe genommen. Auf 217 Seiten listet der Bericht einen Wulst an Zahlen auf und gibt zugleich spannende Einblicke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.