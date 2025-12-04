Advent im Brucknerhaus mit vier Kurzkonzerten

Dabei wird er ganz besinnlich, er sagt: „In der unerhörten Gleichzeitigkeit unseres Alltags ist für mich der Advent eine Erinnerung daran, nicht zu vergessen, bei sich selber anzukommen.“ Aber wie gelingt ihm das im Weihnachtsstress? „Das kann ich gut beim Stillsitzen und Lauschen im Konzert. In diesem Sinn ist das Brucknerhaus für mich ein herrlicher Ort.“