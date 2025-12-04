Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Landesregierung spart

Salzburgs Spitals-Mitarbeiter auf Kürzungsradar

Salzburg
04.12.2025 20:00
Auf das Personal in den Spitälern und Operationssälen könnten weitere Einsparungen zurollen.
Auf das Personal in den Spitälern und Operationssälen könnten weitere Einsparungen zurollen.(Bild: Imre Antal)

Die Salzburger Landesregierung sucht nach weiteren Kürzungsmöglichkeiten im Gesundheitsbereich. Der mit Abstand größte Brocken bei den Finanzen der Salzburger Spitäler ist das Personal. Hier könnte die schwarz-blaue Koalition weitere Spar-Ideen umsetzen.

0 Kommentare

Wie geht es im Gesundheitsbereich weiter? Diese Frage beschäftigt das Land nicht erst, seit die Landesregierung im Oktober ihr Sparbudget vorgelegt hat. Die Diskussion bekam durch Einsparungen bei Pflege- und Gesundheitspersonal aber Schwung.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine