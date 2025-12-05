Haben Sie das Nichtstun auch schon verlernt?

Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, so erinnere ich mich vor allem an: viel Freizeit. Oder nennen wir sie besser: freie Zeit. Trotz unserer Schule. Und keiner war da, der uns gesagt hat, was wir mit dieser freien Zeit hätten anstellen sollen – am allerwenigstens unsere Eltern. Von denen hieß es höchstens ganz banal: „Geht raus, macht irgendwas, aber stört uns nicht beim Arbeiten. Essen ist um sechs.“