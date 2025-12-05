Haben Sie das Nichtstun auch schon verlernt?
„Keine Frage!“
Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal geht es um das süße Nichtstun – wer kann das denn heutzutage überhaupt noch?
Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, so erinnere ich mich vor allem an: viel Freizeit. Oder nennen wir sie besser: freie Zeit. Trotz unserer Schule. Und keiner war da, der uns gesagt hat, was wir mit dieser freien Zeit hätten anstellen sollen – am allerwenigstens unsere Eltern. Von denen hieß es höchstens ganz banal: „Geht raus, macht irgendwas, aber stört uns nicht beim Arbeiten. Essen ist um sechs.“
