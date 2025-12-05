Tatort Baumarkt: „Es ist viel schlimmer geworden!“

Seit 25 Jahren Chef

„Ich habe gut 15 Minuten später bei einem Rundgang bemerkt, dass der Akku fehlt, und die Videoaufzeichnungen kontrolliert. Da sieht man sehr gut, dass sie sich den Akku eingesteckt haben. Sie haben sonst nichts mitgehen lassen, haben offenbar gezielt danach gesucht und waren nach fünf Minuten wieder weg“, ärgert sich Mathä, der seit 25 Jahren den Fachhandel führt und schon mehrere solche Fälle erleben musste.