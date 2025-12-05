Wirtschaftsprüfer droht Stadt mit Insolvenzantrag!

Bis Weihnachten muss Slot liefern, sonst droht Aus
Nach wie vor schuldet die Stadt Klagenfurt dem Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig ganze 72.000 Euro – dieser zeigt sich frustriert aufgrund der nicht umgesetzten Sparmaßnahmen, mahnt nun und droht auf Nachfrage mit einer Klage sowie gar einem Insolvenzantrag ...
Klagenfurts finanzielle Not bleibt groß. Der Ergebnishaushalt weist bekanntlich ein Minus von 27,4 Millionen Euro aus. Besonders frustriert zeigt sich jener Mann, der die Stadt im Herbst im Auftrag des Rathauses beim Konsolidierungskurs unterstützen sollte: Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig.
