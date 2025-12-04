Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Foltermord-Motiv

Für diese Summe musste Danylo K. (21) sterben

Wien
04.12.2025 20:00

Gefoltert und verbrannt – für das Geheim-Passwort zweier Kryptokonten seines Vaters, des Vizebürgermeisters der ukrainischen Großstadt Charkiw, wurde ein Student in Wien brutal ermordet. Über die Summe schwiegen sich die Ermittler aus. Die „Krone“ weiß, wie viel das Leben von Danylo K. (21) wert war ...

0 Kommentare

Er war vom Krieg geflüchtet – und fand in Wien einen grausamen Tod. In die teuflische Falle im Wiener Luxushotel Sofitel wurde der junge ukrainische Politiker-Sohn ausgerechnet von einem jungen Landsmann gelockt, dem er vertraute. Denn der 21-jährige Student hatte dem falschen Freund in einem unbedachten Moment von dem in einer sogenannten digitalen Geldbörse gebunkerten Vermögen seines Vaters erzählt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 5°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
3° / 5°
Symbol Nebel
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Foltermord-Motiv
Für diese Summe musste Danylo K. (21) sterben
Bereits erste Absagen
Israel darf am Song Contest in Wien teilnehmen!
Subvention gestrichen
Steht der Schönbrunner Sommerhit vor dem Aus?
Adventprogramm
Schifffahrten, Konzerte und Lichterwelt für Kinder
Auftritt vor Presse
Phantom-Stadträtin gibt jetzt erstes Lebenszeichen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine