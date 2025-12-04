Für diese Summe musste Danylo K. (21) sterben

Streiks sind beendet, nun Hoffen auf „faire Löhne“
Gefoltert und verbrannt – für das Geheim-Passwort zweier Kryptokonten seines Vaters, des Vizebürgermeisters der ukrainischen Großstadt Charkiw, wurde ein Student in Wien brutal ermordet. Über die Summe schwiegen sich die Ermittler aus. Die „Krone“ weiß, wie viel das Leben von Danylo K. (21) wert war ...
Er war vom Krieg geflüchtet – und fand in Wien einen grausamen Tod. In die teuflische Falle im Wiener Luxushotel Sofitel wurde der junge ukrainische Politiker-Sohn ausgerechnet von einem jungen Landsmann gelockt, dem er vertraute. Denn der 21-jährige Student hatte dem falschen Freund in einem unbedachten Moment von dem in einer sogenannten digitalen Geldbörse gebunkerten Vermögen seines Vaters erzählt.
