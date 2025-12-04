Für diese Summe musste Danylo K. (21) sterben

Er war vom Krieg geflüchtet – und fand in Wien einen grausamen Tod. In die teuflische Falle im Wiener Luxushotel Sofitel wurde der junge ukrainische Politiker-Sohn ausgerechnet von einem jungen Landsmann gelockt, dem er vertraute. Denn der 21-jährige Student hatte dem falschen Freund in einem unbedachten Moment von dem in einer sogenannten digitalen Geldbörse gebunkerten Vermögen seines Vaters erzählt.