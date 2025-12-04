Zoo Schmiding: Nachwuchs bei Breitmaul-Nashörnern

In freier Wildbahn bedroht

In den nächsten Tagen bleiben Mutter und Kind noch ausschließlich im Stall. Besucher können über Livebilder die ersten Schritte des Babys nachverfolgen. Diese werden auf einen Bildschirm gegenüber des Nashorn-Stalls übertragen. Breitmaulnashörner sind in freier Wildbahn durch Wilderei und Verlust der Lebensräume bedroht. „Jede erfolgreiche Nachzucht ist daher ein berührender Moment und ein wichtiger Beitrag für den internationalen Artenschutz“, so Zoodirektor Andreas Artmann.