Bleiben Misshandlungen im Kinderdorf ungesühnt?

Misshandlungen und Missbrauch von schutzbedürftigen Kindern soll es im Kärntner SOS Kinderdorf in Moosburg über viele Jahrzehnte gegeben haben – doch je älter die Vorwürfe sind, desto schwieriger wird es nicht nur mit der Aufarbeitung, sondern auch mit der Bestrafung. Denn auch Verbrechen an Kindern verjähren!