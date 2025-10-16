Bleiben Misshandlungen im Kinderdorf ungesühnt?

Misshandlungen und Missbrauch von schutzbedürftigen Kindern soll es im Kärntner SOS Kinderdorf in Moosburg über viele Jahrzehnte gegeben haben – doch je älter die Vorwürfe sind, desto schwieriger wird es nicht nur mit der Aufarbeitung, sondern auch mit der Bestrafung. Denn auch Verbrechen an Kindern verjähren!
Bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gab es bereits eine eigene Einsatzbesprechung, wie mit dem Kinderdorf-Skandal umzugehen ist – immerhin sind einige Vorwürfe bereits überprüft und als nicht stichhaltig eingestellt worden. Hat sich das angesichts des öffentlichen Drucks geändert?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.