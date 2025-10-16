Diese Österreicher wollen „Fyre“ neu entzünden!

Sie sollte für wahr gewordene Träume, Spaß und Luxus stehen, blieb jedoch für enttäuschte Erwartungen, zerstörte Existenzen und verbrannte Millionen in Erinnerung. An der Marke „Fyre“ haftet mehr als ein Festival-Fiasko, trotzdem wurde sie kürzlich bei einer Online-Auktion um über 245.000 Dollar aufgekauft. Von einem Unternehmen um ein Austro-Brüderpaar, das sich mit der Wiederbelebung (berüchtigt-)kultiger Namen auskennt ...
Alles beginnt mit einer orangefarbenen Kachel – und endet mit einem labbrigen Käse-Sandwich. Zwei vielfach geteilte Bilder, die Segen und Fluch Sozialer Medien ebenso aufzeigen wie Aufstieg und Fall des Fyre-Festivals.
