Inter und Juve jagen ein Klagenfurter Talent

Der Klagenfurter Tarik Muharemovic liegt in der italienischen Serie A mit Aufsteiger Sassuolo am tollen neunten Platz! Der 22-jährige Innenverteidiger hat mit ausgezeichneten Leistungen seinen Anteil daran. Mehrere Top-Klubs sind auf Tarik bereits aufmerksam geworden – darunter Inter Mailand und Juventus Turin.
Stark! Der Klagenfurter Tarik Muharemovic ist in der italienischen Serie A in aller Munde. Der Innenverteidiger spielt bei Aufsteiger Sassuolo (9.) groß auf. Zweimal wurde er schon zum „Mann des Spiels“ gewählt, einmal stand er auch im Team der Runde. „Ein super Gefühl, das hat mir extrem gefallen“, so der 22-Jährige stolz.
Tolle Entwicklung
Tarik ist am 28. August 2024 von Juventus II in die Serie B zu Sassuolo gewechselt. Die sportliche Entwicklung des 1,92-m-Mannes unter Trainer Fabio Grosso hat jetzt bereits das Interesse mehrerer Topklubs geweckt – allen voran das von Inter Mailand.
Die „Nerazzurri“, die die Abwehr verjüngen müssen (Stefan De Vrij und Francesco Acerbi sollen abgegeben werden), denken intensiv daran, den bosnischen Teamspieler schon im Jänner zu holen.
Ex-Klub zeigt Interesse
Und seit einigen Tagen buhlt kurioserweise auch wieder Ex-Klub Juventus um Tarik. Bei Juve hat sich Verteidiger Bremer verletzt, fehlt länger. Da die Turiner einen Anteil von 50 Prozent am Verkauf von Muharemovic halten, ist die Möglichkeit einer Rückkehr groß.
