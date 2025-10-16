Inter und Juve jagen ein Klagenfurter Talent

Stark! Der Klagenfurter Tarik Muharemovic ist in der italienischen Serie A in aller Munde. Der Innenverteidiger spielt bei Aufsteiger Sassuolo (9.) groß auf. Zweimal wurde er schon zum „Mann des Spiels“ gewählt, einmal stand er auch im Team der Runde. „Ein super Gefühl, das hat mir extrem gefallen“, so der 22-Jährige stolz.