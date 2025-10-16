Vorteilswelt
Beachvolleyball

ÖVV-Duell auf Philippinen geht an Dressler/Waller!

Sport-Mix
16.10.2025 16:10
Christoph Dressler/Philipp Waller
Christoph Dressler/Philipp Waller(Bild: GEPA)

Die Beachvolleyballer Christoph Dressler/Philipp Waller haben sich am Donnerstag beim Challenge-Turnier der Beach Tour in Nuvali auf den Philippinen durch einen Sieg in einem Österreicher-Duell den Gruppensieg und somit den direkten Aufstieg ins Achtelfinale gesichert!

0 Kommentare

Gegen Robin Seidl/Alexander Huber gab es einen 2:1-(-16,19,17)-Erfolg.

Die Kärntner müssen hingegen wie Moritz Pristauz/Alexander Horst und Julian Hörl/Laurenc Grössig nach je einem Sieg in die Zwischenrunde.

Porträt von krone Sport
krone Sport
