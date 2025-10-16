In Texas wartet ein wilder Rodeo-Ritt auf F1-Stars

Austin empfängt die Formel 1 mit jeder Menge Klischees und der berühmt-berüchtigten Buckelpiste. „US-Legionär“ Klaus Bachler kennt die Tücken der Strecke, aber auch die wieder gefundene Motorsport-Begeisterung der Amerikaner.
Cowboyhüte, deftiges Essen und Rodeo. Drei Dinge, die in Texas allgegenwärtig sind. Das gilt erst recht für das Formel-1-Gastspiel in Austin, in dem die Veranstalter bei den internationalen TV-Bildern um kein Klischee verlegen sind. Auf eines würden die Superstars in den Cockpits allerdings gerne verzichten: das Rodeo, das sie bei jeder Ausfahrt auf dem „Circuit of the Americas“ über sich ergehen lassen müssen.
