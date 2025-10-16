In Texas wartet ein wilder Rodeo-Ritt auf F1-Stars

Cowboyhüte, deftiges Essen und Rodeo. Drei Dinge, die in Texas allgegenwärtig sind. Das gilt erst recht für das Formel-1-Gastspiel in Austin, in dem die Veranstalter bei den internationalen TV-Bildern um kein Klischee verlegen sind. Auf eines würden die Superstars in den Cockpits allerdings gerne verzichten: das Rodeo, das sie bei jeder Ausfahrt auf dem „Circuit of the Americas“ über sich ergehen lassen müssen.