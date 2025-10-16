Vorteilswelt
Asphalt-Aufreger

In Texas wartet ein wilder Rodeo-Ritt auf F1-Stars

Formel 1
16.10.2025 12:30
Max Verstappen beklagte schon oft die Bodenwellen in Texas
Max Verstappen beklagte schon oft die Bodenwellen in Texas(Bild: Getty Images / Red Bull Content Pool / Chris Graythen)

Austin empfängt die Formel 1 mit jeder Menge Klischees und der berühmt-berüchtigten Buckelpiste. „US-Legionär“ Klaus Bachler kennt die Tücken der Strecke, aber auch die wieder gefundene Motorsport-Begeisterung der Amerikaner.

0 Kommentare

Cowboyhüte, deftiges Essen und Rodeo. Drei Dinge, die in Texas allgegenwärtig sind. Das gilt erst recht für das Formel-1-Gastspiel in Austin, in dem die Veranstalter bei den internationalen TV-Bildern um kein Klischee verlegen sind. Auf eines würden die Superstars in den Cockpits allerdings gerne verzichten: das Rodeo, das sie bei jeder Ausfahrt auf dem „Circuit of the Americas“ über sich ergehen lassen müssen.

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
Loading
