Testlauf: Neue Fahrradspuren auf dem Prüfstand

Für das vom Ministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur initiierte Projekt wurden drei Teststrecken auserkoren – eine davon befindet sich auf der Wörthersee Südufer Straße (L96). Auf rund einem Kilometer – zwischen Auen und Oberdellach – wurden beidseitige Mehrzweckstreifen mit einer Breite von je 1,50 Metern markiert, während die Kernfahrbahn rund drei Meter breit bleibt. Zusätzliche Markierungen und Verkehrsschilder warnen vor Gefahren durch öffnende Pkw-Türen.