In Bayern vermisster Student tot in Donau gefunden

Im Fall eines seit mehreren Wochen vermissten Studenten aus Passau gibt es nun traurige Gewissheit: Die Leiche des 26-Jährigen wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am Sonntag in Engelhartszell (Oberösterreich) in der Donau gefunden. Er war nach einer Party verschwunden und nicht mehr aufgetaucht.
Ein trauriger Fund wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am Sonntag in Engelhartszell gemacht – dort war die Leiche eines 26-Jährigen entdeckt worden. Mittlerweile steht fest, dass es sich dabei um einen Studenten aus Passau handelt.
Seit September vermisst
Dieser war seit der Nacht nach einer Party Ende September aus der Universitätsstadt als vermisst gemeldet gewesen. Bei der groß angelegten Suche war neben einem Hubschrauber und einer Drohne auch die Bergwacht im Einsatz. Die österreichische Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache des jungen Mannes übernommen und steht im Austausch mit den bayerischen Behörden.
