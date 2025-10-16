In Bayern vermisster Student tot in Donau gefunden

Seit September vermisst

Dieser war seit der Nacht nach einer Party Ende September aus der Universitätsstadt als vermisst gemeldet gewesen. Bei der groß angelegten Suche war neben einem Hubschrauber und einer Drohne auch die Bergwacht im Einsatz. Die österreichische Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache des jungen Mannes übernommen und steht im Austausch mit den bayerischen Behörden.