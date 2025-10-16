Amt und Geschäft in Gallizianer Ortskern eröffnet

Als „politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Zentrum“ hat Bürgermeister Hannes Mak – sichtlich stolz – „sein“ neues Heim eröffnet. Das Gebäude mitten im Ortszentrum von Gallizien ist nämlich nicht nur Nahversorger und bietet Platz für einen Spar- sowie Zadruga-Markt, sondern bietet auch den Gemeindemitarbeitern ein neues Dach über dem Kopf.

Und dieses wurde lange diskutiert, denn bereits in den 1990ern war die Sanierung der Amtsstube Thema im Gemeinderat. „Damals wurde erstmals über einen Um- oder Neubau gesprochen“, erzählt Mak. Seitdem sind einige Liter Wasser die Drau hinuntergeflossen, wie man in Unterkärnten sagt.