Berufung eingelegt: Benko-Anwalt attackiert Urteil

Wess kämpft auf zwei Fronten

Während Wess das erste Urteil mit Rechtsmitteln bekämpft, drängt Benko gleichzeitig auf ein schnelles zweites Verfahren. Benko habe „das Interesse, dass auch dieses zweite Verfahren zeitnah stattfindet“, begründete Wess den Rückzug der Einsprüche gegen die zweite Anklage. Nun steht die Anberaumung eines Prozesstermins durch das Landesgericht Innsbruck aus, die zeitnah erfolgen werde – er könnte noch im November über die Bühne gehen und nur für einen Tag angesetzt sein.