Darum sollten Sie sich auf der Toilette kurzfassen

Für 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gehört es beim Gang auf den Porzellanthron mit dazu: das Smartphone. Insbesondere Jüngere und Männer nutzen es laut einer im April 2024 veröffentlichten YouGov-Umfrage im Auftrag des Online-Händlers Galaxus, um sich die Zeit zu vertreiben – allen voran mit dem Konsum sozialer Medien (67 Prozent) oder Nachrichten (40 Prozent), chatten (37 Prozent), dem Lesen und Schreiben von E-Mails (33 Prozent) oder Handyspielen (30 Prozent).