Darum sollten Sie sich auf der Toilette kurzfassen

Fast die Hälfte der Österreicher nimmt das Smartphone mit auf die Toilette – ein scheinbar harmloser Zeitvertreib. Doch Experten warnen: Längeres Thronen auf dem stillen Örtchen kann gesundheitliche Risiken bergen, die viele unterschätzen.
Für 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gehört es beim Gang auf den Porzellanthron mit dazu: das Smartphone. Insbesondere Jüngere und Männer nutzen es laut einer im April 2024 veröffentlichten YouGov-Umfrage im Auftrag des Online-Händlers Galaxus, um sich die Zeit zu vertreiben – allen voran mit dem Konsum sozialer Medien (67 Prozent) oder Nachrichten (40 Prozent), chatten (37 Prozent), dem Lesen und Schreiben von E-Mails (33 Prozent) oder Handyspielen (30 Prozent).
Gefahrenzone Toilette
Doch es gibt gute Gründe, das Mobiltelefon, aber auch Tablets, mobile Spielkonsolen, Bücher oder andere Lektüre bei den wirklich wichtigen und dringendsten Geschäften des Tages außen vor zu lassen – denn Studien zeigen, dass längere „Sitzungszeiten“ das Risiko verschiedener Gesundheitsprobleme erhöhen.
