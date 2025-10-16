Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sicherheit im Skisport

„Es gibt auch noch ein Leben nach dem Sport!“

Ski Alpin
16.10.2025 06:30
ÖSV-Athlet Daniel Hemetsberger.
ÖSV-Athlet Daniel Hemetsberger.(Bild: Birbaumer Christof)

Der tödliche Sturz von Matteo Franzoso beim Trainingslager in Chile ist in den Köpfen der Athleten verarbeitet, soll aber nicht umsonst gewesen sein. Acht Tage vor dem Saisonstart in Sölden herrscht im Ski-Zirkus eine Sicherheitsdebatte – die FIS plant Neuerungen, Mikaela Shiffrin nimmt den Motorsport als Vorbild. 

0 Kommentare

Sie gelten als coole Hunde, als irre, als unzerstörbar. Und doch sind sie Menschen. Die mit über 130 km/h die steilsten Pisten der Welt herunterbrettern, auf der Suche nach den letzten Hundertsteln sind. Wo die Gefahr ausgeblendet wird, aber stets mitfährt. „Es hat uns getroffen, wie der Hammer“, meint Daniel Hemetsberger, angesprochen auf den schrecklichen Tod des 25-jährigen Italieners Matteo Franzoso beim Trainingslager in Chile. „Da wird man sicher einmal mehr bewusst, auf was für ein Risiko man sich da einlässt. Das hätte jeder sein können, auch ich ...“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.084 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
226.108 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
152.107 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Ski Alpin
Bald-Papa hört auf
Schlussstrich! Walder „will kein Invalide sein“
Krone Plus Logo
Sicherheit im Skisport
„Es gibt auch noch ein Leben nach dem Sport!“
„Ende eines Kapitels“
Dreifacher Weltmeister hängt Skier an den Nagel
Ehrliche Worte
Für ÖSV-Siegläufer kommt Weltcupopening früh genug
Für Sölden-Comeback?
Marcel Hirscher präsentiert neue „Geheimwaffe“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf