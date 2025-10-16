Ein blauer Landeschef, der laut schweigt …

Das Schweigen wird kritisiert

Dass Ragger ihn selbst als Landesobmann ablösen könnte – auch diese Gerüchte halten sich seit Monaten hartnäckig – kostete Angerer zwar nur ein müdes Lächeln, sein Schweigen zu Innerparteilichem wird aber von einigen auch als Schwäche gedeutet – welcher Chef sieht auch untätig dabei zu, wie eine eigene Stadt- und Bundesrätin illegalerweise abmontiert wird? Dass der Strippenzieher Ragger nun aus dem Schatten ins Licht tritt, ist aber zu bezweifeln. Lange kann sich Angerer jedenfalls nicht mehr aus der Verantwortung ziehen (etwas, dass er gerne bei den Regierungsparteien kritisiert) – immerhin werden Tätigkeiten der Volksanwaltschaft, die sich ja zwischenzeitig ebenfalls mit der Causa beschäftigt hat, im Landtag behandelt.