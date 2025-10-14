Ex-Coach Matikainen rät KAC zu Konter-Attacken

Volle Attacke! Für den KAC geht’s am Mittwoch (17.30 Uhr) in der CHL beim Gastspiel in Kuopio (Fin) um den Aufstieg aus der Gruppenphase ins Achtelfinale – um es gegen den unbesiegten Tabellenzweiten aber zu schaffen, muss ein Sieg her. Acht oder neun Punkte werden nötig sein – aktuell halten die Rotjacken bei sechs. „Es wird dort jedoch sehr schwer, wir sind auch ersatzgeschwächt, werden aber alles reinwerfen“, verspricht Kapitän Thomas Hundertpfund. Weil Goalie „Seb“ Dahm aus privaten Gründen in Dänemark ist, fehlten sechs Stützen (dazu kommen Jan Mursak, Mario Kempe, David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger) am Dienstag bei der 13-stündigen Reise nach Finnland.