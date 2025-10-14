Stürmer Konate muss weiter auf Comeback warten

Trotz all der Nebengeräusche rund um den Abgang von Sportboss Rouven Schröder wurde am Dienstag in Taxham trainiert. Nach einigen freien Tagen bat Thomas Letsch seine Truppe zur ersten Einheit der Woche. Der Deutsche hielt aber bewusst etwas Abstand zum Team – er kränkelte in den vergangenen Tagen. Das konnte man auch an seiner Stimme, die noch ziemlich angeschlagen klang, hören.