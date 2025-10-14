Stürmer Konate muss weiter auf Comeback warten

Vor wenigen Wochen war die Hoffnung noch groß, dass Red Bull Salzburg endlich einen Rückkehrer für den Sturm begrüßen kann. Doch Karim Konate ist nach seinem Kreuzbandriss vor rund elf Monaten weiter nicht dort, wo er gerne wäre.
Trotz all der Nebengeräusche rund um den Abgang von Sportboss Rouven Schröder wurde am Dienstag in Taxham trainiert. Nach einigen freien Tagen bat Thomas Letsch seine Truppe zur ersten Einheit der Woche. Der Deutsche hielt aber bewusst etwas Abstand zum Team – er kränkelte in den vergangenen Tagen. Das konnte man auch an seiner Stimme, die noch ziemlich angeschlagen klang, hören.
Karim Konates Comeback nicht in Sichtweite
Apropos angeschlagen: Salzburg hatte gehofft, dass der Langzeitverletzte Karim Konate nach der Länderspielpause endlich wieder ins Teamtraining einsteigen kann. Doch am Dienstag war der Ivorer erneut nur individuell (mit Valentin Sulzbacher) am Platz. Die Bullen sprachen von „Trainingssteuerung im Rahmen der Rückführung“. So oder so: Ein zeitnahes Comeback des Stürmers ist weiterhin nicht in Sichtweite.
Neben Konate fehlte auch Takumu Kawamura, Anrie Chase, John Mellberg (alle verletzt) und Joane Gadou (krank) gefehlt. Indes wieder dabei war Mads Bidstrup, der nach seiner Oberschenkelverletzung normal mitmachte. Die Teamkicker rund um Schlager steigen am Mittwoch oder am Donnerstag wieder ein.
