Trump knüpft Hilfe für Argentinien an Wahlergebnis

„Ihre Umfragewerte sind, wie ich höre, ziemlich gut, aber ich denke, dass sie nach dem hier noch besser werden“, sagte Trump weiter in Richtung des Staatschefs Javier Milei. Der selbst ernannte „Anarcho-Kapitalist“ Milei hatte massive Einschnitte bei Regierungsbehörden und im Staatsapparat vorgenommen sowie Subventionen gestrichen. Damit sorgte er für den ersten Haushaltsüberschuss in Argentinien seit 14 Jahren, die Inflation in dem südamerikanischen Land ging deutlich zurück.