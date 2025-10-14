Trump knüpft Hilfe für Argentinien an Wahlergebnis

US-Präsident Donald Trump hat die Unterstützung seines Landes für Argentinien vom Ausgang der Parlamentswahlen abhängig gemacht. „Wissen Sie, unsere Genehmigungen hängen in gewisser Weise davon ab, wer die Wahl gewinnt; denn wenn ein Sozialist gewinnt, sieht man Investitionen ganz anders“, sagte er am Dienstag.
„Ihre Umfragewerte sind, wie ich höre, ziemlich gut, aber ich denke, dass sie nach dem hier noch besser werden“, sagte Trump weiter in Richtung des Staatschefs Javier Milei. Der selbst ernannte „Anarcho-Kapitalist“ Milei hatte massive Einschnitte bei Regierungsbehörden und im Staatsapparat vorgenommen sowie Subventionen gestrichen. Damit sorgte er für den ersten Haushaltsüberschuss in Argentinien seit 14 Jahren, die Inflation in dem südamerikanischen Land ging deutlich zurück.
Die Kehrseite des Sparkurses sind ein Rückgang der Wirtschaftsleistung, Kündigungen sowie Kürzungen bei Pensionen und Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Immer wieder protestieren Menschen im Land gegen die Maßnahmen. Zudem überschattet eine Korruptionsaffäre um Mileis Schwester Karina die Präsidentschaft.
Bei seinem Besuch im Weißen Haus machte der argentinische Präsident politische Gegnerinnen und Gegner für die finanziellen Probleme verantwortlich. „Dieses Liquiditätsproblem Argentiniens ist eine Folge der politischen Angriffe, denen wir durch unsere Gegner ausgesetzt waren“, sagte er. Das Weiße Haus hatte Argentinien vor wenigen Tagen finanzielle Unterstützung im Wert vom 20 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 17,29 Milliarden Euro) zugesichert, um die Landeswährung Peso zu unterstützen. Nachdem Mileis Partei am 7. September eine Provinzwahl in der Hauptstadtregion Buenos Aires verloren hatte, büßte der Peso stark an Wert ein.
„Dieses Liquiditätsproblem Argentiniens ist eine Folge der politischen Angriffe, denen wir durch unsere Gegner ausgesetzt waren", sagte er.
Präsident Javier Milei
Am 26. Oktober wird in Argentinien ein Teil der Sitze in beiden Parlamentskammern neu gewählt. Mileis Partei ist in beiden Kammern in der Minderheit und hofft, einige Sitze zu gewinnen, um damit die Regierung zu stabilisieren.
