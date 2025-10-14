„Selbstbedienungsladen, der seltsame Blüten trägt“

Am Dienstag um 9.01 Uhr sperrt ein Justizwachebeamter mit einem großen Eisenschlüssel die schwere Türe gegenüber vom Schwurgerichtssaal auf. Und das rege Treiben im Innsbrucker Landesgericht mit Vertretern aus rund 70 Medienhäusern erstarrt. Plötzlich ist es mucksmäuschenstill. Erstmals seit René Benkos Festnahme im Jänner 2025 erblickt ihn die Öffentlichkeit. Und es ist nicht der selbstbewusste Strahlemann, wie man ihn von Partys und früheren Auftritten kannte. Ganz im Gegenteil.