Diskonter Pepco kündigt 165 Mitarbeiter

Pepco verkauft vor allem Kleidung, aber auch Spielzeug und Dekoartikel. Zu den wichtigsten Konkurrenten zählen Action und Tedi, die beide zuletzt stark expandiert sind. Das hatte ursprünglich auch das insolvente Unternehmen geplant, vor zwei Jahren hatte es noch angekündigt, in Deutschland langfristig bis zu 2000 Filialen eröffnen zu wollen.