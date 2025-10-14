Drogenlenker mit „Blüten“ aus dem Verkehr gezogen

In Zelle verfrachtet

Es kamen auch gefälschte Euro-Banknoten im fünfstelligen Gesamtnominalwert zu Vorschein, die der 33-Jährige am Körper trug. Der Lenker wurde festgenommen. Auch wenn er sich bei der Einvernahme am darauffolgenden Tag nicht geständig zeigte, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.