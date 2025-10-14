Drogenlenker mit „Blüten“ aus dem Verkehr gezogen

Keinen Führerschein, berauscht, und Drogen sowie Falschgeld im Gepäck – nach einer Kontrolle auf der Südautobahn bei Arnoldstein landete ein Italiener direkt in der Justizanstalt!
Beamte der Autobahninspektion Villach führten gegen 21:00 Uhr Höhe Arnoldstein eine routinemäßige Verkehrskontrolle durch – ohne zu ahnen, dass sie durch die Anhaltung eines aus Italien kommenden PKW einiges zu tun bekommen werden. Denn wie sich schnell herausstellte, verfügte der 33-jährige Lenker über keine gültige Lenkberechtigung.
Doch dies war noch lange nicht alles: Aufgrund offensichtlicher Symptome wurde der Italiener einem Suchtgiftschnelltest unterzogen - welcher wenig überraschend positiv ausfiel. Und infolgedessen schauten die Fahnder dann noch genauer hin: So entdeckten diese nicht „nur“ mehrere Gramm Kokain beim Verdächtigen.
In Zelle verfrachtet
Es kamen auch gefälschte Euro-Banknoten im fünfstelligen Gesamtnominalwert zu Vorschein, die der 33-Jährige am Körper trug. Der Lenker wurde festgenommen. Auch wenn er sich bei der Einvernahme am darauffolgenden Tag nicht geständig zeigte, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.
