Ohne Finger greift dieser Steirer nach Medaillen

Eigentlich gehört die große Liebe des 24-jährigen Statteggers, dem von Geburt an vier Finger an der linken Hand fehlen, dem Mountainbike-Sport, wo er mit umgebautem Bike (Vorder- und Hinterbremshebel sind beide rechts montiert) gegen nicht-beeinträchtigte Konkurrenz erstaunliche Erfolge gefeiert hat.