Schröders Einschätzung war ein Irrglaube

Wie sich herausstellte, war Identifikation ein Wort, das er selbst nie mit Leben füllen konnte. Denn mit Vereinstreue nahm er es nicht allzu genau. Schröder hielt es nicht einmal für nötig, die Bullen persönlich über seinen Wechselwunsch zu informieren. Das überraschte nicht nur viele im Verein, sondern war vor allem eines: ganz schlechter Stil.