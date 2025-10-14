Vorteilswelt
Pro-Palästina-Demo

Randale überschatten Italien-Match gegen Israel

Fußball International
14.10.2025 22:55
Schwere Randale in Udine
Schwere Randale in Udine(Bild: APA/Yara Nardi/REUTERS/picturedesk.com)

Schwere Randale haben am Dienstagabend die EM-Qualipartie zwischen Italien und Israel (3:0) in Udine überschattet. Rund 10.000 Menschen nahmen vor dem Match an einer Pro-Palästina-Demo teil, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

„Kein Völkermord, Israel raus aus der FIFA“: Unter diesem Motto zogen Tausende Menschen durch die Innenstadt von Udine und zeigten Palästina-Flaggen. Kurz vor dem Anpfiff der Partie kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der italienischen Polizei.

(Bild: AP/Riccardo Modena/Lapresse)
(Bild: AP/Riccardo Modena/Lapresse)
Lesen Sie auch:
England hat das WM-Ticket sicher.
WM-Qualifikation
England löst WM-Ticket, Ungarn ärgert Portugal
14.10.2025

Über Verletzte und Festnahmen ist noch nichts bekannt.

