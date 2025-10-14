Bei Zeremonie
Getöteter Aktivist Kirk erhält US-Auszeichnung
Der getötete Aktivist Charlie Kirk erhält die höchste zivile Auszeichnung der USA, die sogenannte Presidential Medal of Freedom. Die Zeremonie ist am heutigen Dienstagnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus geplant. Der rechte Podcaster und Aktivist wurde am 10. September bei einer Veranstaltung in einer Universität erschossen.
US-Präsident Donald Trump bezeichnet Kirk als „Märtyrer für die amerikanische Freiheit“, als „unglaublichen Aktivisten“ und wichtigen Baustein der konservativen Bewegung.
Der 31-Jährige hielt am 10. September einen Gastvortrag an der Utah Valley Universität im US-Bundesstaat Utah, als er durch einen Schuss getötet wurde. Gefasst wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger, dessen DNA auf einem Schraubenzieher auf dem Dach entdeckt worden war. Von dort soll der tödliche Schuss gefallen sein. Vor Gericht schwieg Tyler R. bisher weitgehend. Er habe „genug von diesem Hass“, soll er gegenüber einem Mitbewohner gesagt haben.
Kirk hatte die studentische Jugendorganisation Turning Point USA gegründet und ein landesweites Netz aufgebaut. Er war auch Podcaster. Seine Themen waren Geschlechtsidentität, Glaubensfragen, Familienwerte und der Klimawandel. Er soll auch bei der Zusammenstellung des aktuellen Trump-Kabinetts eine Rolle gehabt haben.
