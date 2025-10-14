Getöteter Aktivist Kirk erhält US-Auszeichnung

US-Präsident Donald Trump bezeichnet Kirk als „Märtyrer für die amerikanische Freiheit“, als „unglaublichen Aktivisten“ und wichtigen Baustein der konservativen Bewegung.

Der 31-Jährige hielt am 10. September einen Gastvortrag an der Utah Valley Universität im US-Bundesstaat Utah, als er durch einen Schuss getötet wurde. Gefasst wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger, dessen DNA auf einem Schraubenzieher auf dem Dach entdeckt worden war. Von dort soll der tödliche Schuss gefallen sein. Vor Gericht schwieg Tyler R. bisher weitgehend. Er habe „genug von diesem Hass“, soll er gegenüber einem Mitbewohner gesagt haben.