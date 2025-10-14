630 Millionen Dollar und eine halbe Mille an Fans

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten will mal wieder neue Maßstäbe setzen – diesmal im Formel-1-Zirkus: Rekordumsätze, Zuschauer-Bestmarken und Millionen-Verträge rund um den Grand-Prix in Texas. Motorsportmanager Robert Wagner blickt mit der „Krone“ hinter die Kulissen, spricht auch über die Rolle von Netflix und Brad Pitt ...