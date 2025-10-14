630 Millionen Dollar und eine halbe Mille an Fans

Quali-Showdown um letztes ÖSV-Ticket für Sölden
Duell neuaufgelegt
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten will mal wieder neue Maßstäbe setzen – diesmal im Formel-1-Zirkus: Rekordumsätze, Zuschauer-Bestmarken und Millionen-Verträge rund um den Grand-Prix in Texas. Motorsportmanager Robert Wagner blickt mit der „Krone“ hinter die Kulissen, spricht auch über die Rolle von Netflix und Brad Pitt ...
Die Formel 1 ist zurück in den Staaten – auf dem Circuit of The Americas in Austin steigt am (Sprint-)Wochenende die nächste Runde im WM-Dreikampf zwischen Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.