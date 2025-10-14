Weil Hoferbe fehlte, wagte Bauer Ungewöhnliches

Jeder zweite Österreicher plant einen Winterurlaub
Branche optimistisch
Der stattlichen Landwirtschaft von Hans Praschberger in Niederndorferberg im Tiroler Unterland drohte das Ende. Doch dann brachte ein Radiointerview den Bauern auf eine Idee. Heute herrscht neues Leben auf dem Hof. Der Weg dahin war jedoch kein einfacher.
Neben der Eingangstür hängt das Erbhof-Schild. Dieses wird in Tirol verliehen, wenn eine Landwirtschaft mindestens 200 Jahre von ein und derselben Familie bewirtschaftet wird. „Meine Vorfahren waren schon im 15. Jahrhundert hier oben“, zeigt der „Ahorn-Hans“, wie ihn viele nennen, auf die Hofchronik. In ihr ist die Geschichte des Anwesens auf knapp 1000 Metern Seehöhe am Niederndorferberg an der Grenze zu Bayern dokumentiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.