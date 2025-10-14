Weil Hoferbe fehlte, wagte Bauer Ungewöhnliches

Neben der Eingangstür hängt das Erbhof-Schild. Dieses wird in Tirol verliehen, wenn eine Landwirtschaft mindestens 200 Jahre von ein und derselben Familie bewirtschaftet wird. „Meine Vorfahren waren schon im 15. Jahrhundert hier oben“, zeigt der „Ahorn-Hans“, wie ihn viele nennen, auf die Hofchronik. In ihr ist die Geschichte des Anwesens auf knapp 1000 Metern Seehöhe am Niederndorferberg an der Grenze zu Bayern dokumentiert.