U21-Team kassiert Pleite gegen Schlusslicht

Kein Treffer trotz Drangphase

Erst danach hatten die Hausherren ein deutliches Übergewicht und schnürten die Waliser in der eigenen Hälfte ein. Ein Schuss von David Puczka ging vorbei (66.), Nikolas Sattlberger traf nach Puczka-Flanke per Kopf die Latte (68.). Drei Minuten später tankte sich Wels im Strafraum sehenswert durch, es mangelte aber am Abschluss, wie auch bei Tim Trummer, der deutlich danebenschoss (76.). Samson Baidoo ließ eine weitere Chance aus kurzer Distanz aus (78.). Das rächte sich. Popov machte mit dem 2:0 noch den Sack zu. Noch dazu bitter: Schöller schied an der Schulter verletzt aus.