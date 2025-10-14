Konferenz mit England, Portugal, Italien & Spanien

Denn die „Squadra Azzurra“ hat in der Gruppe I zum nach sechs Spielen makellosen Tabellenführer Norwegen bereits einen Respektabstand von sechs Punkten, allerdings eine Partie weniger ausgetragen. Gegen Israel muss die Mannschaft von Teamchef Gennaro Gattuso also einen Sieg einfahren, um die kleine Chance auf die Direkt-Qualifikation noch am Leben zu halten. Bei einer Niederlage in Udine würde Israel bei einem Spiel mehr mit den Italienern gleichziehen, womit auch die Chance auf die dritte verpasste WM-Teilnahme in Serie nach 2018 und 2022 steigen würde.