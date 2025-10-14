Vorteilswelt
Ab 20.45 Uhr LIVE

Konferenz mit England, Portugal, Italien & Spanien

Fußball International
14.10.2025 05:00
Portugals Superstar Cristiano Ronaldo
Portugals Superstar Cristiano Ronaldo

Die nächsten WM-Qualifikationsspiele stehen auf dem Programm: Unter anderem sind heute England, Portugal, Italien und Spanien im Einsatz. Die Konferenz beginnt um 20.45 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Mit einem Auswärtssieg gegen Lettland könnte England heute vorzeitig das Ticket zur WM 2026 fixieren. Während die „Three Lions“ in der Gruppe K den sechsten Sieg im sechsten Qualifikationsspiel anpeilen, will Portugal mit Cristiano Ronaldo zu Hause gegen Ungarn den ersten Platz in der Gruppe F einzementieren. Auch Spanien hofft gegen Bulgarien auf einen weiteren Schritt zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Italien steht hingegen unter Druck.

  Denn die „Squadra Azzurra“ hat in der Gruppe I zum nach sechs Spielen makellosen Tabellenführer Norwegen bereits einen Respektabstand von sechs Punkten, allerdings eine Partie weniger ausgetragen. Gegen Israel muss die Mannschaft von Teamchef Gennaro Gattuso also einen Sieg einfahren, um die kleine Chance auf die Direkt-Qualifikation noch am Leben zu halten. Bei einer Niederlage in Udine würde Israel bei einem Spiel mehr mit den Italienern gleichziehen, womit auch die Chance auf die dritte verpasste WM-Teilnahme in Serie nach 2018 und 2022 steigen würde.

England ohne Punktverlust und Gegentor
Die Engländer des deutschen Teamchefs Thomas Tuchel wollen indes eine bisher perfekte WM-Qualifikation ohne Gegentor mit dem sechsten Erfolg krönen. In Lettland, mit fünf Punkten derzeit Gruppenvierter hinter Albanien (11) und Serbien (7) und vor Andorra (1), wird allerdings Aston-Villa-Torjäger Ollie Watkins verletzungsbedingt fehlen. Der 29-Jährige hatte im Testspiel gegen Wales (3:0) am Donnerstag einen Schlag abbekommen.

Ollie Watkins fehlt verletzungsbedingt.
Ollie Watkins fehlt verletzungsbedingt.(Bild: AP/John Walton)

  Superstar Ronaldo hat mit Portugal seine sechste WM-Teilnahme vor Augen. In der Gruppe F führen die Portugiesen nach drei Siegen in drei Spielen klar vor Ungarn (4), Armenien (3) und Irland (1), gegen das am Samstag erst spät das 1:0 gelungen war. Mit einem Erfolg gegen Ungarn in Lissabon im 225. Länderspiel für den 40-jährigen Ronaldo wäre das WM-Ticket für die Selecao quasi fix. Armenien könnte dann zwar rechnerisch noch vorbeiziehen, hat aber derzeit eine deutlich schlechtere Tordifferenz als Portugal.

Ähnlich ist die Ausgangslage für Spanien. Der Europameister hat in der Gruppe E seine drei Spiele gegen die Türkei (6 Punkte), Georgien (3) und Bulgarien (0) souverän und ohne Gegentor gewonnen. Am Samstag gab es für die Mannschaft von Luis de la Fuente ein ungefährdetes 2:0 gegen Georgien, gegen Tabellenschlusslicht Bulgarien fehlen in Valladolid weiterhin verletzt Shootingstar Lamine Yamal und Dani Olmo vom FC Barcelona.

