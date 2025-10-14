Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Planwirtschaft“

Trafikanten greifen EU wegen Anti-Rauch-Vorstoß an

Wirtschaft
14.10.2025 20:30
Laut WHO soll die Zahl der Trafiken reduziert werden.
Laut WHO soll die Zahl der Trafiken reduziert werden.(Bild: P. Huber)

Die Tabakeinzelhändler äußern in einem Brief an die Kommissionspräsidentin „dringende Bedenken“ wegen der Anti-Raucher-Pläne. Es geht um Verkaufsverbote und Reduktion von Trafiken. Die Branchenvertreter sehen „erhebliche Auswirkungen“.

0 Kommentare

Brüssel will die Zahl der Raucher auf unter fünf Prozent der EU-Bevölkerung drücken und folgt dabei auch den Expertenplänen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Kommission will, wie berichtet, eine Reduzierung von Trafiken, ein Verbot von Zigarettenfiltern und eine „rauchfreie Generation“. Sogar ein Ende des kommerziellen Verkaufs steht im Papier. Das ruft nun die Trafikanten europaweit auf den Plan. Die Einzelhändler haben in einem Brief an Ursula von der Leyen „dringende Bedenken“.

„Pläne nicht verhältnismäßig“
Die Händler teilen zwar auch gesundheitspolitische Ziele und Verschärfungen der Kontrollen, sind aber der Ansicht, „dass ein Ansatz der allgemeinen Reduzierung von Netzwerken die Gefahr birgt, gerade die am stärksten regulierten und sichersten Systeme zu benachteiligen“. Sie appellieren außerdem an die Verhältnismäßigkeit.

Die Trafikanten hoffen, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Bedenken hört.
Die Trafikanten hoffen, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Bedenken hört.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Die WHO-Experten berücksichtigen nicht ausreichend die soziale und wirtschaftliche Perspektive, heißt es in dem Brief, in dem die Trafikanten an die EU appellieren, ihre Anliegen bei der WHO-Konferenz in Genf zu berücksichtigen. Österreich gibt heute seine Position ab.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, man nehme den Bericht zur Kenntnis und suche noch nach seiner genauen Position. Einige Länder wie Frankreich, die Niederlande und Belgien haben sich bereits dafür ausgesprochen, die Slowakei, Italien und Griechenland klar dagegen. Viele befürchten bei zu viel Verboten ein Aufblühen des Schwarzmarkts.

Lesen Sie auch:
Rauchen ist schädlich und soll zurückgedrängt werden.
Radikaler WHO-Plan
EU-Kommission für Verbot von Zigarettenfiltern!
06.10.2025
„Pläne bedrohen uns“
WHO will Zahl der Trafiken massiv reduzieren
29.09.2025

Obmann: „EU ist da am Weg zur Planwirtschaft“
Im „Krone“-Gespräch legt der Obmann der Trafikanten Othmar Schwarzenbohler nach und sieht die EU mit den Plänen auf dem „Weg in eine kommunistische Planwirtschaft“. Wird der kommerzielle Verkauf verboten, kann Tabak nur noch unter staatlicher Kontrolle und ohne Gewinnabsicht verkauft werden, „und letztendlich sollen Zigaretten ganz verboten werden“. Eines wundert den Trafikanten-Chef besonders: „Während es in anderen Ländern an jeder Ecke mittlerweile Cannabis zu verkaufen gibt, sollen Trafiken reduziert werden.“

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
342.306 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
173.362 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.417 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3348 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1281 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
1005 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Wirtschaft
Anklägerin zu Benko:
„Selbstbedienungsladen, der seltsame Blüten trägt“
„Planwirtschaft“
Trafikanten greifen EU wegen Anti-Rauch-Vorstoß an
Branche optimistisch
Jeder zweite Österreicher plant einen Winterurlaub
Ketten übernommen
Buchhändler Thalia eröffnet Spielzeug-Geschäfte
Krone Plus Logo
Vermögen in Vaduz
Stiftungs-Bunker: René Benkos letztes Geheimnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf