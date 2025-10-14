Trafikanten greifen EU wegen Anti-Rauch-Vorstoß an

Brüssel will die Zahl der Raucher auf unter fünf Prozent der EU-Bevölkerung drücken und folgt dabei auch den Expertenplänen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Kommission will, wie berichtet, eine Reduzierung von Trafiken, ein Verbot von Zigarettenfiltern und eine „rauchfreie Generation“. Sogar ein Ende des kommerziellen Verkaufs steht im Papier. Das ruft nun die Trafikanten europaweit auf den Plan. Die Einzelhändler haben in einem Brief an Ursula von der Leyen „dringende Bedenken“.