Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Benin noch abgefangen

Südafrika feiert WM-Comeback nach 16 Jahren

Fußball International
14.10.2025 20:15
Südafrika ist erstmals nach 16 Jahren wieder bei der WM dabei.
Südafrika ist erstmals nach 16 Jahren wieder bei der WM dabei.(Bild: AP/Themba Hadebe)

Südafrika ist erstmals seit der Heim-WM 2010 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Die Südafrikaner besiegten am Dienstag zum Abschluss der afrikanischen Qualifikationsgruppe C Ruanda 3:0 und qualifizierten sich für die Endrunde nächstes Jahr in Nordamerika.

0 Kommentare

Die Mannschaft von Teamchef Hugo Broos fing damit den bisherigen Tabellenführer Benin noch ab, der Nigeria 0:4 (0:2) unterlag.

Lesen Sie auch:
Kap-Verde-Märchen
Ausnahmezustand! Inselstaat feiert seine erste WM
14.10.2025
Nur 150.000 Einwohner
Sensation bahnt sich an: Fußballzwerg auf WM-Kurs
11.10.2025
Erinnerungen an 2022
Marokko qualifiziert sich für die WM 2026
05.09.2025

Damit stehen sieben der neun Fixteilnehmer aus Afrika fest, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Marokko und Tunesien hatten sich bereits qualifiziert. Die letzten zwei Tickets werden am Abend zwischen Senegal und Kongo (Gruppe B) sowie Elfenbeinküste und Gabun (F) ermittelt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
341.052 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
167.973 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.417 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3348 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1281 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
994 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Fußball International
Benin noch abgefangen
Südafrika feiert WM-Comeback nach 16 Jahren
WM-Qualifikation
Konferenz mit Spanien und Portugal ab 20.45 Uhr
Kap-Verde-Märchen
Ausnahmezustand! Inselstaat feiert seine erste WM
ÖFB-Hiobsbotschaft
Kreuzband-„Fluch“: Auch Höbinger fällt lange aus
Teamchef entlassen
„Eine totale Schande!“ WM-Quali wird zum Albtraum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf