„Solange Leichen fehlen, gibt es keinen Frieden“

Entwaffnung der Hamas als weitere Friedens-Hürde

Ein weiterer Punkt, der den Friedensplan ins Wanken bringen könnte, ist das Thema der Entwaffnung der Hamas. „Derselbe Fehler wie vor dem 7. Oktober darf sich nicht wiederholen. Wir sahen, dass sie sich vorbereiten. Und wir blieben untätig“, resümiert Roet. Wenn es Anzeichen gebe, dass die Hamas den aktuellen Waffenstillstand dazu nütze, wieder zu Kräften zu kommen, werde Israel entsprechend reagieren: „Terror ist wie Krebs. Man kann ihn nicht ignorieren. Man muss frühzeitig handeln.“ Der Botschafter befürchtet, dass angesichts der Freude über die Freilassung der Geiseln ein Erstarken übersehen werden könnte.