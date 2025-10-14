50 Waffen, 19 Festnahmen: Heeres-Oberst im Visier

Der Staatsschutz ermittelt in Oberösterreich auf Hochtouren: Nach der Auflösung eines Treffens von Waffenbesitzern durch die Cobra in Vorchdorf kennt die „Krone“ jetzt neue Details. Involviert ist ein hoher Offizier des Bundesheeres, der sich bei der Amtshandlung am Samstag mit der Polizei regelrecht anlegte – und eine Anzeige kassierte!