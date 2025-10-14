50 Waffen, 19 Festnahmen: Heeres-Oberst im Visier
Polizei im Großeinsatz
Der Staatsschutz ermittelt in Oberösterreich auf Hochtouren: Nach der Auflösung eines Treffens von Waffenbesitzern durch die Cobra in Vorchdorf kennt die „Krone“ jetzt neue Details. Involviert ist ein hoher Offizier des Bundesheeres, der sich bei der Amtshandlung am Samstag mit der Polizei regelrecht anlegte – und eine Anzeige kassierte!
Die Ermittler rätseln nach wie vor, was die Truppe in Vorchdorf tatsächlich vorhatte. Fakt ist, dass sich 15 Männer und vier Frauen auf einem abgelegenen Bauernhof in Vorchdorf im Bezirk Gmunden trafen und etwa 50 Gewehre und Pistolen bei sich hatten.
