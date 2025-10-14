Quali-Showdown um letztes ÖSV-Ticket für Sölden
Duell neuaufgelegt
Dafür, dass der 26. Oktober heuer ein „richtiger“ Nationalfeiertag wird, sollen auch die rot-weiß-roten Ski-Herren sorgen, die an diesem Tag mit dem Riesentorlauf von Sölden in die neue Weltcupsaison starten. Wer neben Fixstartern wie Stefan Brennsteiner, Patrick Feurstein und Co. noch in Sölden für Österreich antreten wird, entscheidet sich am Donnerstag in einem Quali-Showdown.
„Ich habe bereits bewiesen, dass ich weiß, wie es geht. Aber auch, wie es nicht geht“, sagte Noel Zwischenbrugger schmunzelnd, als er von der „Krone“ auf die, am Donnerstag am Rettenbachferner anstehende, ÖSV-interne Qualifikation für das Weltcup-Opening am 26. Oktober in Sölden angesprochen wurde.
