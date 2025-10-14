Quali-Showdown um letztes ÖSV-Ticket für Sölden

Dafür, dass der 26. Oktober heuer ein „richtiger“ Nationalfeiertag wird, sollen auch die rot-weiß-roten Ski-Herren sorgen, die an diesem Tag mit dem Riesentorlauf von Sölden in die neue Weltcupsaison starten. Wer neben Fixstartern wie Stefan Brennsteiner, Patrick Feurstein und Co. noch in Sölden für Österreich antreten wird, entscheidet sich am Donnerstag in einem Quali-Showdown.