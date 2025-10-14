Dieser Bühnenstar will Wald vor Wohnwagen schützen

Still kräuseln sich die Wellen des Herrensees im Luftkurort Litschau, dort, wo einst Kaspar Schrammel nach Wien aufbrach, um legendäre Tanzbodenmusik populär zu machen. Sein Geburtshaus liegt nur einen Waldpfad-Abstecher gleich neben jener Wiese, auf der bald die Reifenabdrücke von Dutzenden Wohnwägen das sensible Gleichgewicht von Pflanze und Tier zerstören könnten.