Urlaub im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Lassen Sie sich vom Wasser berühren und gönnen Sie sich Ihre Auszeit im neuen Heilthermen Resort Bad Waltersdorf. Zwei Thermen, ein einzigartiges Hotel mit neuen Zimmern und Suiten sowie viele entspannende Ruheoasen warten auf Sie. Tauchen Sie ein in das natürliche, mineralstoffreiche Thermalwasser und genießen Sie Ihren persönlichen Wellness-Rückzugsort.
Das Adults Only Hotel, ein Rückzugsort für Erwachsene, lädt mit neu gestalteten Zimmern und Suiten, rundum erneuerter Wohlfühlwelt der Hoteltherme mit modernem, frischem Design dazu ein, sich völlig fallen zu lassen. Helle Farben, natürliche Materialien und großzügige Balkone und Terrassen sorgen in den neuen Zimmern für noch schönere Urlaubsmomente. Individuelle Schlafsysteme sorgen für tiefen, erholsamen Schlaf.
Ruhe finden im Herzen der Steiermark
Im neuen Heilthermen Resort Bad Waltersdorf spüren Sie die Kraft der Natürlichkeit an jeder Ecke: Ruheoasen mit Blick ins Grün, eine Vielzahl an Becken und Pools zum Schwimmen und Entspannen, Sauna-Schwitzvergnügen für alle Sinne, kulinarische Erlebnisse in unseren Genuss-Stationen, Nachhaltigkeit und Verbundenheit mit der Region und verwöhnende Massage- und Kosmetik-Anwendungen mit frischen Kräutern und Ölen. Ob Specksteine, Lavendel oder wertvolle Kräuter – jede Anwendung ist ein Erlebnis, das auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist.
Genießen Sie Ihren Aufenthalt und finden Sie heraus, wie vielfältig süßes Nichtstun sein kann. Willkommen im neuen Heilthermen Resort Bad Waltersdorf mit Adults Only Hotel und neuer Hoteltherme sowie öffentlicher Heiltherme inmitten des Thermen- und Vulkanlands Steiermark!