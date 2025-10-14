Bäuerinnen begleiten wieder Schulen in Kärnten

„Ein Blick in die Welt, die uns alle ernährt“

Die VS Maria Saal ist schon zehn Jahre dabei. „Wir sind seit der ersten Stunde dabei“, sagt Schulleiterin Marina Slanic. „Wenn Bäuerinnen in die Schule kommen, bringen sie Wissen und Lebenserfahrung direkt in die Klasse. Sie zeigen den Kindern, was Landwirtschaft bedeutet und warum Nachhaltigkeit so wichtig ist“, sagt Penz. „So öffnen sie den Blick für die Welt, die uns alle ernährt. Diese Begegnungen machen Lernen besonders anschaulich und lebendig.“