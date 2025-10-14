Verunreinigte Hustensäfte in Indien im Umlauf

Diese gehört zur Gruppe der Alkohole und ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit schwachem, eigenartigem Geruch. Eigentlich wird die Chemikalie als Rohstoff verwendet, zum Beispiel bei Polyester-Harzen, oder als Lösungsmittel für etwa Farbstoffe und Öle. In der Vergangenheit war sie schon öfters für Vergiftungsepidemien verantwortlich, etwa als sie als Hilfsstoff in Arzneimitteln eingesetzt wurde, um akute Infektionskrankheiten zu behandeln.