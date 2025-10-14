Mehr als 20 Tote
Verunreinigte Hustensäfte in Indien im Umlauf
In Indien sind mehr als 20 Kinder gestorben, nachdem sie verunreinigte Husten- und Erkältungssäfte zu sich genommen hatten. In den Arzneien wurde laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Chemikalie Diethylenglykol nachgewiesen.
Diese gehört zur Gruppe der Alkohole und ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit schwachem, eigenartigem Geruch. Eigentlich wird die Chemikalie als Rohstoff verwendet, zum Beispiel bei Polyester-Harzen, oder als Lösungsmittel für etwa Farbstoffe und Öle. In der Vergangenheit war sie schon öfters für Vergiftungsepidemien verantwortlich, etwa als sie als Hilfsstoff in Arzneimitteln eingesetzt wurde, um akute Infektionskrankheiten zu behandeln.
Im jüngsten Fall führte Diethylenglykol in Husten- und Erkältungssäften zu mehr als 20 Todesfällen von Kindern im Gebiet Madhya Pradesh. Die WHO identifizierte die Mittel als Coldrif, Respifresh TR und ReLife. Ihre Produktion wurde inzwischen gestoppt, die Zulassung ausgesetzt. Laut der Regierung des Bundesstaats Tamil Nadu, in dem das Mittel hergestellt wurde, enthielten die Säfte laut Analysen ein Vielfaches der zugelassenen Menge an Diethylenglykol.
Alle Regionen des Landes wurden nun angewiesen, Rohmaterial und Fertigprodukte zu überprüfen. Der Besitzer der betroffenen Fabrik wurde verhaftet, gegen ihn und Kontrollbeamtinnen und Kontrollbeamte laufen Ermittlungen.
Keines der betroffenen Mittel wurde exportiert. Diethylenglykol wurde 1985 in gepanschten Weinen in Österreich gefunden.
